Adanın her iki yanındaki alışverişte ‘ithal- yerli fiyatlar’

FEHİME ALASYA

Birçok kategoriden farklı ürün yansıdığı YENİDÜZEN’in Alışveriş Sepeti, bu hafta yine Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki çeşitli ürün farklarıyla ortaya kondu.

İthal ürünlerden, yerli ürünlere bazı ayrıntılar şu şekilde Alışveriş Sepeti’ne yansıdı:

Hellim süt içeriğine göre ayrı ayrı fiyata satılıyor!



Güneyde hellim ürünlerinde içeriğinde kullanılan süte göre ayrı ayrı fiyatlar var. İnek sütünden yapılan hellimle, koyun ya da keçi sütünden yapılan hellim arasındaki fiyat farkı tam bir uçurum gibi.

Büyük baş sütten üretilen 225 gram hellim 1.85 Euro yaklaşık 18 Türk Lirası’na geliyor.

Oysa koyun ve keçi sütünden üretilen hellimde bu rakam 11.69 Euro, yaklaşık 115 TL gibi dikkat çekiyor.

Jilet güneyde 13, kuzeyde 31 TL



Türk Lirası’nın değer kaybı sonrasında özellikle güney, kuzey arasında alışverişte dengeler değişti. Sebze meyve ve temel tüketim giderleri kuzeyde çok daha hesaplı olarak satılıyor. Ancak kimi ürünlerde kur farkına rağmen güney lehine oluşan avantaj dikkat çekiyor. Bunun en önemli sebebinin de fonlar, yüksek nakliye maliyetleri ya da kârlılık üzerinde olduğu duruluyor. İthal erkek jileti bu ürünlerden biri… Güneyde 1.35 Euro, yaklaşık 13 TL’ye, hem de Türkçe yazısı ile birlikte raflarda yerini alan jiletin kuzeydeki fiyatı 31 TL… Ürün aynı ancak üç katı fiyat farkı var.

Kahvede 50 TL ile 70 TL arasında fark var!



Kahveye zam olduğu konuşulan bir dönemde, ‘çözünebilir kahve’ olarak da bilinen ithal markalara hiç yaklaşılmıyor! Nescafe, Tchibo gibi bilinen markaların güneydeki fiyatlarının çok daha avantajlı olması gözden kaçmıyor. Ülkemizde çok fazla tüketilen ürünlerden 190 Gram Nescafe Gold’un güneydeki fiyatı 5.10 Euro, yaklaşık 50 Türk Lirası… Bu ürünü, kuzeydeki raflarda 70 TL’den başlayan fiyatlarla görmek mümkün… Özellikle altını çizmek gerekiyor ki, kuzeyde genel bir alış veriş sepeti güneye oranlara daha avantalı olarak dikkat çekiyor. Ancak, bu rakamları “alım gücü” olarak kıyasladığınız zaman manzara değişiyor. Güneyde asgari ücrete göre alım gücü çok daha önemli bir tüketim fırsatı sunuyor. Güneyde kazanan, kuzeyde tüketenler içinse eşsiz bir fırsat var!

İthal peynir adanın iki yanında da cep yakıyor



İthal peynirler adanın her iki yanında yüksek fiyatları ile dikkat çekiyor. 200 gram Kerrygold Cheddar peyniri, hem kuzeyde hem de güneyde neredeyse aynı fiyatta tüketiciye ulaşıyor. Mutfaklarda önemli bir yere sahip olan peynirde özellikle ithal ürün olan Cheddar peyniri adanın her iki yanında da cep yakıyor. Kur farkına rağmen kuzeydeki Kerrygold Cheddar peynirinin 200 gramı 34,99 TL iken, bu rakam güneyde 35,91 TL.





Tereyağı kuzeyde 32, güneyde 29 TL

Buna karşın yine ithal ürün olan Kerrygold tereyağı kuzeyde 31,75 TL iken, güneyde 29 TL’ye reyonlarda yer alıyor.

Domatesin kilosu güneyde 27, kuzeyde 11 TL!

Sebze ve meyvelerdeki fiyatlar, adanın kuzeyinden alışverişi cazip kılıyor. Domatesin kilosu Kıbrıs’ın güneyinde 2,74 Euro yani 26,96 TL iken, kuzeyde domatesin kilosu yarı fiyatından da düşük 11,50 TL’den satışta.

Domatesteki fiyat farkına karşın yerli ürün olan verigo üzüm, kuzeyde TL ile geçinen asgari ücretlinin sadece tadımlık alabileceği rakamlarda seyrediyor.

Verigo üzümün fiyatı güneyde 2,65 Euro yani 26 TL iken, kuzeyde kilosu 24,95 TL.

Temizlik ürünlerinin kimisi kuzeyde, kimisi güneyde ucuz

Alışveriş listesinde en büyük gidere sahip temizlik ürünlerinin kimisi kuzeyde, kimisi ise güneyde daha cazip fiyata reyonlarda yer alıyor.

750 ml. Domestos güneyde 1,25 Euro yani 12,30 TL iken, kuzeyde 8,75 TL. Buna karşın aynı marka ve gramajdaki Dove duş jeli de kuzeyde 42,50 TL iken, aynı ürün güneyde 31,38 TL’ye alıcıya ulaşıyor. Dove sabunlarının ise güneydeki fiyatı 2’li kampanyada 12,30 TL iken, kuzeyde ise tekli paketlerdeki ürün 7,25 TL.