"Adamızda çözüm, barış gerçekleştirilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan 21 sendika, örgüt ve siyasi parti BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'e mektup gönderdi.

Mektupta Holguin'in görev süresinin uzatılmasından mutluluk duyulduğu belirtilirken, müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaların devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Gönderilen mektup şöyle:

Sn. Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri

Bizler Kıbrıs’ın kuzeyinde aktif sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek size bu mektupla Kıbrıs Türk toplumunun lideri konumunda olan Ersin Tatar’ın ortaya koyduklarının Kıbrıslı Türklerin gerçek iradesini yansıtmadığını iletmek isteriz. Bizler, adamızda federal çözüm ve barış istediğimizi, Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini, adamızda sürdürülen statüko ve bu statükodan yararlanıp devamını talep edenlere karşı mücadele verdiğimizi ifade etmek isteriz. Ayrıca, adamızda çözüm, barış gerçekleştirilene kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğimizin altını çizmek isteriz.

Sn. Guterres

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün bedelini tüm Kıbrıslılar, ancak Kıbrıs Türk Toplumu daha ağır ödemektedir. Yıllardır uluslararası hukukun dışında bırakılan Kıbrıslı Türkler tecrit koşullarında varoluş mücadelesi vermektedir. Kıbrıs Türk Toplumu, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve Kuruluş Anlaşmalarından kaynaklanan eşit statüsünü ve haklarını 60 yıldır kullanamaz duruma getirilmiştir. AB vatandaşı olduğu halde müktesebat kuzeyde uygulanmadığından tüm haklarından eşit ve adil bir şekilde yararlanması mümkün olmamaktadır.

Kuzeydeki statükodan ve mevcut bölünmüşlükten nemalanan sermaye ve siyasiler bölücü, ayrılıkçı söylemleri yükselterek ‘iki devletli’ çözümü dillendirmekte, iki toplumda da faşist provokasyonlarla ayrılıkçı politikalar sürdürülmektedir. Ancak bu söylem her iki sivil toplum düzeyinde de gerçeği yansıtmamaktadır. Her iki toplumun çoğunluğu Crans Montana'da BM tarafından masaya konan 6 maddelik çerçevenin, Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşmak için ileriye dönük pragmatik bir yol oluşturmaya devam ettiğini düşünmeye devam etmekte, BM kararlarına dayalı siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde mutabakata varılmış bir çözümü talep etmektedir.

Bizler, 2017 Crans Montana’dan sonra dondurulan görüşmelerin tekrar başlatılması ve devam ettirilmesi, elde edilen kazanımların ve ortak zeminin korunması gerektiği görüşündeyiz. BM’nin de bu yönde çaba göstereceğine ve Kıbrıs’taki toplumların gerçek iradesini dikkate alacağına inanmaktayız.

Bizler adamızda 60 yıldır çözülmeyen Kıbrıs sorununun sonuçlandırılarak çözülmesini ve artık ‘barışı’ görmek istiyoruz. Yanı başımızda yaşandığı gibi çocukların katledildiği, insanlığın yok olduğu, acı, yıkım getiren savaşlar içinde bir ülke değil, çocuklarımıza, geleceğimize barış, huzur içinde bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun için sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizin de altını çizmek istiyoruz.

Saygılarımızla,

BELEDİYE EMEKÇİLERİ SENDİKASI - BES

KIBRIS TÜRK DEVLET ÇALIŞANLARI SENDİKASI - ÇAĞSEN

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU - DEVİŞ

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI - ELSEN

GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SENDİKASI - GÜÇSEN

KIBRIS TÜRK AMME MEMURLARI SENDİKASI - KTAMS

KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI.- KOOPSEN

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI - KTOEÖS

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI – KTÖS

BAĞIMSIZLIK YOLU – BY

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ - CTP

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ - TDP

YENİ KIBRIS PARTİSİ - YKP

ARİF HASAN TAHSİN VAKFI

BARIŞ DERNEĞİ

BARIŞ VE DEMOKRASİ İNSİYATİFİ

GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ

HALK SANATLARI VAKFI - HASDER

KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ – KSYB

MAĞUSA İNİSİYATİFİ

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ