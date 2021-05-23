Adalı Cinayeti: “Abi, halloldu o iş”

Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen ve daha sonra yurt dışına kaçan Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin 7.'sinde, Kutlu Adalı cinayetini anlattı.

Sedat Peker şu iddialarını ortaya koydu:

“1996’da Kutlu Adalı’nın cinayetine değineceğiz dedik, söz namus” diye söze giren Sedat Peker; “O zaman genciz, vatanseveriz... Bana dediler ki Kıbrıs’ta bir adam var, bu Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Bana iki profesyonel bulun dediler, kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedim. Atilla Peker’i dedim, çok iyidir bu işte, uzmandır. Sokaklardan yetişti. THY biletlerden bakabilirler; Korkut Egen ve Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ama yüce allah o adamın kanını bize nasip etmedi. Meğer adam namuslu adam, bugünleri görmüş onun için çalışmış, Rumlara ülkeyi satmamış. Hep böyle yapıyorlar; vatan severlik varan severlik milleti coşturuyorlar, birbirine düşürüyorlar. Aradan zaman geçti, döndüler 3-4 gün sonra... Korkut abi dedi daha sonra yine gideceğiz. Sonra bunlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Abi dedi halloldu o iş... Ben öldürsem öldürdüm derdim. Allaha yemin olsun. Orada bir yeri soymuşlar, adam bunu yazıyor, Kıbrıs’ı Rumlara satıyor diyorlar...”

Peker, “Kaç kişi böyle gitti” diyerek, Mehmet Ağar’ı suçladı.

Uyuşturucu, Kıbrıs

Peker ayrıca “uyuşturucu trafiği”ne yönelik para transferinde Kıbrıs’ı işaret etti, Girne’deki bir otel&casino sahibinin ismini verdi.

“Yasa dışı bahis” konusunda da iddialar yapan Peker, bu yönde Kıbrıs’taki bağlantılarla ilgili iddialar ortaya attı.

“Kıbrıs’ın şu anki Cumhurbaşkanı iyi adam, gerçekten iyi adam” diyen Sedat Peker, “Uyuştucu ve kumarın merkezi için yapılan çalışma eskiye dayanıyor” şeklinde konuştu.

Yine Soylu’ya

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca TC eski Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a yönelik iddiaları ile önce çıkan Sedat Peker, “Daha çok konuşacağız. Artık parça parça değil” sözlerini kullandı.

Sedat Peker’in videosun 1:05’ten itibaren Kıbrıs iddiaları:

https://www.youtube.com/watch?v=7ivcvcWmOPI