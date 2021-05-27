Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı.
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Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emri, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "Sedat Peker hakkında, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yakalama emri düzenlendi."
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Etiketler : sedat peker
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