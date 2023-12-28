Ada genelinde 80 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs adası genelinde, son bir yılda 80 kişi, trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Söz konusu ölümlerin 47’si Kıbrıs’ın kuzeyinde, 33’ü ise güneyinde meydana geldi.

Kuzeydeki polisin verilerine göre, son 5 yılda en fazla ölümlü kazanın yaşandığı yıl 2023 oldu.

Kuzeyde; 2018’de 24, 2019’da 32, 2020’de 28, 2021’de 35, 2022’de 24 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Aynı verilere göre, 1 Ocak 2018 ile 28 Aralık 2023 tarihleri arasında, yani son 5 yılda trafikte kaybedilen kişi sayısı 191'e yükseldi.