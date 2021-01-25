"Acil Durum Hastanesi yarından itibaren çalışmaya başlayacak”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 94 milyon 324 bin 600 TL’lik Başbakanlık bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Mecliste yarın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. Genel kurul toplantısı saat 10.00'da başlayacak.

Başbakan Ersan Saner de eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, denetim konusunda yapılan vurguları önemsediğini ifade etti.

Saner, denetimler için bir tüzük çalışmasının gündeme geldiğini ancak yaptıkları incelemelerde tüzük gerekmediğini gözlemlediklerini, Bakanlar Kurulu kararı ile belediyelere görevlendirme yapılabileceğini fark ettiklerini ve bu yola gittiklerini belirtti. Önceki Pazar denetimlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından yapılabilmesi için İçişleri Bakanıyla ülkedeki tüm kaymakamlar ve Belediyeler Birliği başkanını toplantıya çağırdıklarını kaydeden Saner, bununla o günden beri uğraştıklarını ifade etti.

Saner, denetimleri yapacak isimlerle ilgili bazı belediyelerden isimler gelmiş olmasına rağmen Belediyeler Birliği'nin kendi içindeki sorunlar nedeniyle bazı belediyelerin hala isim göndermediğini söyledi.

Bazı belediyelerin farklı farklı nedenler ortaya koyarak, sorun yarattığını kaydeden Saner, sadece hükümete yüklenmenin doğru olmadığını belirtti. Saner yarın sabah itibariyle bu isimlerin Bakanlar Kurulu sekreterliğine ulaşması halinde İlçe Emniyet Kurulları tarafından gerekli adımların atılacağını kaydetti. Süreçle ilgili kendilerinin anladığıyla Başsavcılıktan gelen görüşün uyuşmadığını anlatan Saner, alınan kararların kimin tarafından ibraz edileceğindeki belirsizlik nedeniyle atılacak adımların geciktiğini söyledi. Saner “İnşallah yarın bunu çözeceğiz” dedi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin verdiği kararlara müdahale eleştirilerine değinen Saner, kararlara müdahale etmediklerini, sadece bazı kararların komitenin Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı müsteşarlarıyla yaptığı değerlendirme sonucunda değiştiğini söyledi. Saner, bürokratların kendi aralarında yaptığı çalışmalar sonucunda, bir tarafta sağlık, bir tarafta ekonomi ve devlet bütçesinin göz önüne alınarak kararlarda değişiklik yapıldığını kaydetti.

Ülke ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğini ancak sağlığı belirli bir noktada tutarken ekonomiyi de aynı paralelde tutma zorunluluğu olduğunu dile getiren Saner, dünyadaki önlemlerden örnekler verdi. “Bizim ülkemizde de sorunlar mevcut ama bu sorunlar diğer ülkelere bakıldığında göreceli olarak azdır” diyen Saner, yükseköğrenim konusunda en kötü şartlarda dahi 50 milyon TL bütçe ayrılarak, 30 bin öğrencinin karantina koşullarını tamamladıktan sonra ülkeye gelebilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Saner, aşı olur ya da olmaz, ülkeye yaklaşık 30 bin öğrenci nasıl gelir onun çalışmasını tamamladıklarını, sonraki sürecin lojistik çalışma olduğunu anlattı. Yurt dışında olup ülkede konut sahibi olanların da karantina koşullarını tamamlayarak, gelmeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Saner, “Niye İspanya’dan İsviçre’den İngiltere’den herkes KKTC’ye gelmek istiyor? Bu, KKTC’nin farklılığını ortaya koyuyor" dedi.

"Salgınla mücadelede geriye gitme" eleştirisine de değinen Saner, yaz döneminde bulaş riskinin açık hava nedeniyle artmasının mümkün olmadığını ancak kış aylarıyla birlikte artışa geçişin beklendiğini ve dünya genelinde de vaka sayısının ciddi biçimde arttığını dile getirdi. Başbakan Saner, günlük test sayısının vaka sayısına oranlarını göz önünde bulundurup, ekonomi ve sağlıktan vazgeçmeden hareket ettiklerini kaydetti. Alsancak’taki bir vatandaşın temasları nedeniyle ciddi bir temaslı grubu oluştuğunu, Beylerbeyi'nde de ciddi sıkıntılar yaşandığının farkında olduklarını anlatan Saner, neden sorun yaşandığının neden-sonuç ilişkisine bakıldığında anlaşılır olduğunu belirtti. Saner hastaların bölgelere göre dağılımı hakkında da bilgi vererek, vakaların yüzde 25’inin Lefkoşa, yüzde 25’inin Girne, yüzde 37’sinin yurt dışı, yüzde 7’sinin Gazimağusa, yüzde 3’ünün Güzelyurt, yüzde 1,5’inin İskele, yüzde 1,5'nin Karpaz ve yüzde 1'inin Lefke’den olduğunu kaydetti. Saner, buradan hareketle vakaların yüzde 38’inin yerel, yüzde 38’inin yurt dışı kaynaklı, yüzde 24’ünün karantinada pozitifleşen bir tablo oluşturduğunu anlattı. Başbakan Saner önümüzdeki günlerde acil durum hastanesinin elektrik sorununun ortadan kalkacağını belirtti. Saner aşılandıktan sonra hayatını kaybeden bireyin ölüm nedeninin kalp krizi olarak belirlendiğini söyledi. Ülkede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için yabancı dilde bilgilendirmelerin sağlanacağını ifade eden Saner, polis memuru ile nakil kararının olayların yaşanmasından önce alındığını belirtti. Vaşbakan Saner, eğitimle ilgili alınan kararların uygulanması için gerekli adımların atıldığını da kaydetti. Yolsuzlukların üzerine aynı kararlılıkla gideceklerini söyleyen, Saner bu konuda kararlı duruşlarının devam ettiğini anlattı. KKTC’de Covid-19 gündeme geldi geleli toplam 2 bin 39 bulaş gerçekleştiğini, bin 784 kişinin iyileştiğini, 241 hastanın tedavisinin devam ettiğini, 56 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 182 kişinin otellerde tutulduğunu, 5 kişinin yoğun bakımda olduğunu ve 14 kişinin de vefat ettiğini belirtti. Saner, aktif vakaların yüzde 63’ünün Girne’de, yüzde 26’sının Lefkoşa’da, yüzde 1,64’ünün Gazimağusa’da, yüzde 3,2’sinin Güzelyurt’ta olduğunu, yüzde 5,6’sının da yurt dışından gelenlerden olduğunu söyledi. GKRY’nin nüfusunun 1 milyon 200 bin olduğunu, toplam 961 bin 707 test yapıldığını, 30 bin 17 vaka, 186 ölüm, 55 kritik hasta bulunduğunu anlatan Saner, KKTC’de toplam 2 bin 51 vaka, bin 793 tedavisi tamamlanan hasta, 2 kritik hasta ve 14 ölüm vakası olduğunu belirtti. Saner, KKTC’nin nüfusu, resmi nüfusun 4 katı fazla olsa bile rakamların ortada olduğunu ifade etti. Saner’in konuşması sırasında, temaslı sayıları konusunda Meclis’te sözlü tartışma yaşandı.

HASTANE YARIN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

“Şu anda yoğun bakımda bir kişilik yer var ama acil durum hastanesi yarından itibaren çalışmaya başlayacak” diyen Saner, gerekli hekim istihdamının da yapılacağını anlattı.

Reel sektöre 1 milyar 153 milyonluk kredi dağıtıldığını dile getiren Saner, bunun ekonomiye verilen önemi ortaya koyduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında bütçesine göre kredi dağıtan ülkelerde KKTC’nin birinci sırada olduğunu söyleyen Saner, 2021’de bunu daha da geliştireceklerini, henüz Türkiye ile protokol imzalanmamasına rağmen 500 bin aşının gelmesi için mutabakata varıldığını belirtti.

“UBP’nin sizler tarafından önemsenmesi bizim için çok önemli” diyen Saner UBP’nin kurultayının başkalarını kendilerinden daha çok ilgilendirdiğini düşünmediğini söyledi.

Hükümet kurma görevini CTP’nin de aldığına işaret eden Saner “Keşke sizler kursaydınız. Birlikte hükümet kurma modelini de konuştuk ama eli taşın altına koyma noktasına gelinmedi. Ülkeyi hükümetsiz bırakmama sorumluluğuyla elimizi taşın altına koyduk” dedi.

Bu şartlar altında ellerini taşın altına koymaktan da gurur duyduklarını söyleyen Saner, 25 iş gününü tamamlamış bir hükümetten beklentiler ifade edenlerin ellerini vicdanına koymasını istedi. Saner, “Bu ülkede zaten yangın vardı biz hükümete geldiğimizde. Biz bu yangını söndürmek için göreve geldik” şeklinde devam etti.

UBP’nin ekonomiyi de sağlık kadar önemsediğini ancak sağlıktan asla ödün vermeyeceklerini kaydeden Saner, bağımlılıkla mücadele konusunda da bağımlılığı ortaya çıkaran etkenlerle savaşmanın önemine değindi, boşanma oranlarına işaret etti.

2003’ten bu yana her 10 evliliğin 7’sinin boşanmayla sonuçlandığını söyleyen Saner, böyle ailelerde yetişen çocukların bağımlılık konusunda risk altında olduğunu söyledi. Tüm görüşleri not ettiğini ve dikkate alacağını söyleyen Saner, kendisine sorulan soruları da yanıtladı. Denetimleri sadece sağlık personeliyle yapamayacaklarını, İlçe Emniyet Kurulları vasıtası ve polisle işbirliği halinde hareket etme kararı aldıklarını anlatan Saner, belediyelerden denetim yapacak isimler gelir gelmez denetimlere başlanacağını yineledi.

Reel sektöre yapılan katkıya işaret eden ve yüzde 11 işveren katkı payı verildiğini söyleyen Saner, 1,500 TL’lik ödemeler, elektrik teşviki gibi adımlara da değinerek, “Daha fazlasını yapmak için uğraşacağız” dedi.

CAS’tan alınan 80 personelin ödeneklerinin şu an Başbakanlık'ta görüldüğünü söyleyen Saner, diğer dairelere dağıtılacak personelin de şu an Başbakanlık bütçesi altında yer aldığını belirtti.

Saner konuşmasında “Bir erken seçim hükümetiyiz çünkü icraat hükümeti kurmak için hiçbir el bulmadık” ifadelerini de kullandı.