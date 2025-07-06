"Açıklamalarımızı önlem alınması için yapıyoruz"

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, deprem konusunda bilirkişilerin yaptıkları açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, bir takım sorular da yöneltti, ilgili sorular ışığında çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

İşte açıklama:

"Yine hatırlatayım bıkmadan, usanmadan...

Türkiye de biz de deprem coğrafyasıyız ve deprem sarsıntılar şeklinde varlığını hatırlatıyor haliyle. Depremin büyüklüğünü ( 3.8, 4.1 gibi) bilmek önemli elbette.

Yer bilimcilerin çağrıları da önemli. Biz bu açıklamaları siz jeolog olun diye yapmıyoruz, önlem alın diye yapıyoruz... Depremler korkunç felaketlerle sonuçlanırken. Kentler yerle bir olurken, insanlar enkaz altında kalıp can verirken, ölüm sarmaşık gibi bizi sarmaya devam mı edecek? EVİNİZ DEPREME HZIR MI, KENTSEL DÖNÜŞÜM VAR MI? YAŞADIĞIMIZ ACILARDAN SONRA, OTURDUĞUNUZ EVİN ZEMİNİNE, DEPREME DAYANIKLILIĞINA BAKTINIZ, MİMARİ PROJEYİ VE TEMEL YAPISINI İNCELEDİNİZ Mİ?

Bu sorulara cevabınız yoksa, bunları sorgulamıyorsanız, Ölümü, yıkımı, ekonomik çöküntüleri yaşayacağız... Maddi güce dayanan bir olay yok burada, bilinçli ve sorgulayıcı olmak yeterli..."