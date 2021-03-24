“Açık alanda vakit geçirmeyin, maskesiz çıkmayın”

Tozlu hava ülkeyi etkisi altına aldı, sağlıkçılar tozlu hava geçene dek özellikle alerjik ve kronik akciğer hastalığı olan kişilerin açık alanda vakit geçirmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Dışarıya çıkılması mecburi durumlarda ise maske kullanımının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Fehime ALASYA

Tozlu havanın ülkeyi etkisi altına almasıyla özellikle alerjik ve kronik akciğer hastalığı olan kişilerin olumsuz etkileneceğini belirten sağlıkçılar, bu süreçte açık alanda çok fazla vakit geçirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Havadaki bu toz zerreciklerinin özellikle alerjik ve kronik akciğer hastalığı olanları ciddi olarak olumsuz etkileyeceğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Doktoru Uzm. Dr. Ahmet Gülle, “temennimiz bu havanın bir an önce iyi bir yağmur ile temizlenmesidir.” diyerek, bu durumun uzun sürmesi halinde özellikle astım veya kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerde önemli problemler yaratacağına dikkat çekti. Gülle, “Bu dönem zaten çiçeklerin alerjik mevsimi ve zaten bu kişiler sıkıntı yaşıyor. Bu anlamda temennimiz bu sürecin kısa olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Astım veya kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerde önemli problemler yaratacaktır. Bu dönem zaten çiçeklerin alerjik mevsimi ve zaten bu kişiler sıkıntı yaşıyor. Bu anlamda temennimiz bu sürecin kısa olmasıdır.”

Tozlu hava geçene dek mümkün olduğunca dış alanlarda bulunulmaması uyarısında bulunan Gülle, açık havada olan yürüyüş gibi çeşitli hareketlerini sınırlanması gerektiğine değindi. “Dışarıya çıkılacaksa da illaki maskeler kullanılsın. Bu hassasiyeti olan kişiler buna çok dikkat etmeli. Mümkün olduğunca dışarıda fazla vakit geçirilmemeli.” dedi.

Tülücü: “Azami dikkat ve özen şart”

“Azami dikkat ve özen şart. Kronik hastalığı olanlar, özellikle alerjik hastalığı, koah, astım gibi kronik hava yolu hastalığı olanlarda atak sebebi olabilir”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü de açık havada çift maske kullanımının önemine dikkat çekerek, alınması gereken tedbirleri detaylandırdı.

Söz konusu durumun sağlıklı kişilerde yorgunluk, dikkat ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabileceğine değinen Tülücü, kronik hastalığı olanlarda atak riski olabileceği, özellikle alerjik hastalığı, koah ,astım gibi kronik hava yolu hastalığı olanlarda atak sebebi olabileceğini ifade etti. Tülücü, bu kişilerin rutin ilaçlarını dikkat ve titizlikle kullanmaları, açık havada fazla bulunmamaları, her zaman önerile kapı pencere açarak ev havalandırma uygulamasını şimdilik ertelemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Tülücü ayrıca, hava kirliliği yapabilecek uğraşları, bahçe, inşaat işi, boya işi gibi veya hava yollarında tahriş yapabilecek ağır temizlik malzemesi kullanımından korunmaya ekstra özen gösterilmesi gerektiğine de değindi. Tülücü, açık alanlarda çok fazla zaman geçirilmemesi gerektiğine de değindi.