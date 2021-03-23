Tozlu güne uyandık

Yağmurlu bir sabah, Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu havanın da etkisiyle adeta çamurlu bir sabaha dönüştü.

Evlerin bahçeleri, arabaların üzeri toz ve yağmurlu havanın etkisiyle çamurla kaplandı. Ortaya enteresan görüntüler çıktı.

Meteoroloji Dairesi’nden dün yapılan açıklamada, ülkenin bugünden yarın gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu havanın etkisinde olacağı uyarısında da bulunulmuştu.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, hava durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Taşınım yarın öğleye kadar sürecek. Tozlu havanın yarın gece yarısı rüzgar ve yağışla dağılmasının bekliyoruz. Son yıllarda toz taşınımında ciddi artış gözlemliyoruz” demişti.

Buran, son yıllarda toz taşınımında ciddi artış olduğunu belirtmiş, “Son 10 yılda mart ayında 50, nisan ayında 49, mayısta 51 kez toz taşınımı tespit edildi” demişti.

Kuzey Afrika’ya düşen gezici alçak basınç sistemlerinin oradaki tozu kaldırıp bu bölgeye taşıdığını belirten Buran, özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında taşınımın arttığını belirtmişti.