Yüksek oranda toz uyarısı

Kıbrıs haber Ajansı’nın haberine göre, güneydeki Hava Kalite İzleme Ağı istasyonlarının ölçümleri, pazartesi günü atmosferdeki toz oranının çok yüksek olduğunu gösterdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, çocuk, yaşlı ve hasta kişilerin açık alanlara çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, atmosferdeki tozun küçük parçacıklarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu hatırlatıldı.

İşverenlerin, çalışanların karşılaşabilecekleri risklere karşı uygun tedbirleri almaları gerektiği belirtildi; açık alanlarda çalışanlara tozdan kişisel korunma tedbirleri almaları önerildi.