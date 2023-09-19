Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 3 aylık yaz tatilinin sona ermesine rağmen okulların deprem riskine karşı güçlendirilmesiyle ilgili “ilk” ihalelerin Çarşamba gün sonuçlanacağını belirtti, “Hükümete” yönelik “acele etmeseydiniz, varlığınız bu toplum için zarardan başka bir şey değil” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Okulların deprem riskine karşı güçlendirilmesiyle ilgili "ilk" ihalelerin Çarşamba günü sonuçlandırılacağı açıklandı.

Sözleşmeler Perşembe-Cuma imzalanacak. Sözleşmelerin imzalanmasından itibaren bir hafta içinde de güçlendirme çalışmaları başlayacak.

Bu arada okullar açıldı! Koskoca bir tatil dönemi geride kaldı! Tatil bitip çocuklar okullara girdiğine göre çalışmalar da başlayabilir değil mi? Acele etmeseydiniz!

"Varlığınız" bu toplum için zarardan, ziyandan, riskten başka hiçbir şey değil!”