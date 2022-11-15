Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, yeni siyasete göre egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olacaksa iki devletin iş birliğiyle olacağını vurgulayarak, “Bu bizim için çok önemli dönüm noktasıdır. Bu adadaki varlığımızın sürdürülmesi bakımından çok önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından Avrupa Birliği’nin yaptığı açıklamaya tepki gösteren Tatar, “Bu gaflet ve delalet içerisinde bizlere hiçbir eşitlik hakkı görmeyen AB’ye buradan sesleniyoruz. Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır. Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halktır” vurgusu yaptı.

“Kıbrıs’ın gerçekleri onların gördüğü gerçeklerden çok farklıdır” diye konuşan Tatar, AB ile olan ilişkileri tekrar değerlendirme noktasına gelebileceğini belirtti.

Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende konuştu.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının her zaman sevincinde, üzüntüsünde, marazında anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olduğunu belirterek, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını buruk kutlamanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Elleri kırılsın” dedi. Tatar, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine, Türk milletine başsağlığı ve tüm yaralılara acil şifalar diledi.

“Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının temsilcileri olarak bu siyaseti yürütürken bunun bahtiyarlığı içerisindeyiz” diyen Tatar, KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümünde, jeostratejik, jeopolitik dünyada değişen küresel dengelere ve Ukrayna savaşına işaret etti.

Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da KKTC’nin önemine dikkat çeken Tatar, KKTC’nin, hem Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği bakımından, hem de büyük milletin kendi varlığı, güvenliği için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahede ettiklerini söyledi.

“Bize bırakılan miras çok önemli”

Başta Bağımsızlık ve Özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve onların dava arkadaşlarını, bu uğurda şehit düşenleri yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Onların bizlere bıraktığı bu mirasın bizler için ne kadar önemli, kıymetli ve değerli olduğunu bütün Türk dünyasıyla buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Anadolu’ya bakarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına dua ettiğini söyleyen Tatar, başarıların Kıbrıs’ta büyük bir sevinçle takip edildiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının kendi mücadelesinde de Atatürk ve silah arkadaşlarından ilham aldığını ifade eden Tatar, Atatürk’ün mücadelesi ve başarılarının dünyadaki tüm mazlum devletlere ilham kaynağı olduğunu belirtti.

İngiliz sömürge döneminde bütün baskılara rağmen Kıbrıs Türk halkının milli değerleriyle bu topraklarda var olmanın gururu içerisinde olduğunu anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman onurunu, şerefini, haysiyetini, kopmaz bir parçası olduğu Türk halkının, Türkiye’nin soylu tarihinden gelen emanetini hiçbir zaman başkalarının ayakları altında çiğnetmediğini söyledi.

“Bizim hep gönlümüzden geçen Kıbrıs’ta iki egemen eşit halkın bir tanesi olarak bu topraklarda varlığımızı sürdürebilmektir” diyen Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’la çocukluk ve gençlik yıllarımda sohbet ettiğini anlattı.

“Hep bana söylediği, evet o zamanlar federal çatı için görüşmeler sürerken bile kendisinin gönlünden geçen o çatı altında iki egemen tarafın birlikte kuracakları bir federal yapı ile Kıbrıs’ın geleceğine yöne vermekti” diye konuşan Tatar, ancak Kıbrıslı Rumların hiçbir zaman Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerini eşit olarak görmediğini kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen eylül ayında New York’ta BM Genel Kurulu’nda bütün dünyaya, artık Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ve bu hakların tesciliyle müzakere süreçlerinin mümkün olacağını söylediğine de dikkat çekti.

“Bizim yolumuz KKTC’nin güçlendirilmesi yoludur”

“Bizim yolumuz KKTC’nin güçlendirilmesi yoludur” diyen Tatar, bu topraklarda bağımsız, özgür, hiçbir kimsenin boyunduruğu altına girmeden bir siyasetin sürdürülmesinde azim ve kararlılığın açık ve net olduğunu söyledi.

Maraş açılımıyla artık Kıbrıs'ta yeni bir dönem başladığını savunan Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ziyaretinde ele alınan yeni projelerin yolda olduğuna da vurgu yaptı.

KKTC’nin daha verimli bir noktaya gelmesi, sosyo-ekonomik yapının güçlendirmesiyle pandemi dönemi sonrasında KKTC bambaşka bir döneme hazırlık yaptığını ifade eden Tatar, KKTC’de ekonominin güçlenmesi ve halkın refah ve mutluluk içerisinde geleceğe umut ve güven içerisinde bakması için her türlü çalışmanın yapıldığını söyledi.