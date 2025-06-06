“Abim beni darp etti, onu uzaklaştırmak istedim”

Aydınköy’de dün meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili olarak tutuklanan R.K., Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının, aynı ikametgahta yaşayan abisi H.K.’yi bıçaklandığı iddia edildi. Zanlı abisinin kendisini darp ettiğini, onu uzaklaştırmak istediği sırada olayın meydana geldiğini iddia etti. Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Burak Güney, olayın saat 14.30 sıralarında zanlının ikametgahının önünde gerçekleştiğini belirtti. Güney, zanlının bahçe işleri yaptığı sırada, kendisine yardım etmediği gerekçesiyle tasarrufunda bulunan 33 santim uzunluğundaki bıçağı alarak abisinin sağ koltuk altına sapladığını söyledi. Polis, yaralı H.K.’nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını, zanlının ise aynı gün tutuklandığını ve suç aleti bıçağın emare olarak alındığını ifade etti. Zanlının, itiraf içerikli bir ifade verdiği bilgisi de mahkemeye sunuldu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı R.K. ise abisi tarafından darp edildiğini ve onu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada olayın yaşandığını savundu. Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.