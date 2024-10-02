“ABD böyle bir şeye izin vermez”

Kıbrıs Haber Ajansı‘na konuşan emekli uzman asker Albay Andis Loizos, Kıbrıs‘ın Orta Doğu‘dan atılan füzelerle kazara vurulma ihtimalinin düşük olduğunu, ancak bu ihtimalin tamamen göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Loizos, Kıbrıs’ın şu anda İran’ın askeri hedeflerinin kapsamı dışında olduğunu söyledi ayrıca yakın zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti ile bağlarını güçlendiren ve altyapısını “tedarik ve destek” amaçları için kullanan Amerika Birleşik Devletleri’nin böyle bir olayın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini savundu.

Loizos, İran’ın İsrail dışındaki hedefleri vurma lüksüne sahip olmadığını da sözlerine ekledi ancak Türkiye’nin özellikle Lübnan cephesinde çatışmaya olası müdahil olmasının tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

“Kuzeydeki askeri alt yapı kullanılabilir”

Bu açıklama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, İsrail‘in Lübnan‘a kara harekâtı düzenlemesi halinde Lübnan’a destek vereceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Loizos, Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu artırmak için bu durumu değerlendirebileceğini, bu desteğin de silah, mühimmat ve askeri danışmanların sağlanmasını içerebileceğini söyledi, kuzeydeki yasadışı askeri altyapıların da bu amaçla kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs’taki İngiliz üsleriyle ilgili olarak Loizos, İngiltere’nin İsrail ve yakın zamanda İsrail’i hedef alan İran füzelerini engelleyen Ürdün gibi diğer müttefiklerle istihbarat alışverişinde bulunduğu rolünü vurguladı.

İran ve İsrail arasındaki çatışmada tırmanma riskine değinen Loizos, İsrail’in müttefiklerinden, özellikle de ABD’den aldığı güçlü destek göz önüne alındığında böyle bir senaryonun olası olmadığını belirtti.

İran’ın, İsrail ile doğrudan çatışmaya girme yeteneğini engelleyecek önemli zorluklarla -coğrafi, operasyonel, teknolojik ve ekonomik- karşı karşıya olduğunu belirtti.