AB, Türkiye'ye 3 yangın söndürme uçağı gönderiyor

Avrupa Komisyonu, Türkiye’de devam eden orman yangınlarının ardından yangınlarla müdahaleye destek amacı ile Hırvatistan’dan 1 Canadair uçağı ve İspanya’dan ise 2 Canadair uçağının Türkiye’ye gönderilmesi için harekete geçti.

Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetiminden ve Sivil Savunma Mekanizması'ndan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'nin yangınlar için Brüksel'den uçak desteği talebi hakkında açıklama yaptı. "AB bu zorlu zamanda Türkiye ile tam bir dayanışma içindedir" diyen Lenarcic, Türkiye'ye destek göndermeyi kabul eden AB üyelerine teşekkür etti. Lenarcic, "Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybedenlerle ve ölümcül yangınlarla mücadele eden cesur müdahale ekipleriyle" dedi. Lenarcic, gönderilecek uçakların fotoğraflarını da paylaştı.

Açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonu'nun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi. (Gazete Duvar | DIŞ HABERLER)