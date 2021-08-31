AB nüfusunun %70’i tam olarak aşılandı

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin yetişkin nüfusunun %70’i yani yetişkin nüfusun 256 milyonundan fazlası tam olarak aşılandı.

Temmuz ayı sonuna kadar AB’da yetişkin nüfusun %70’nin aşılanmasına yetecek kadar aşı dozu sağlanması yönündeki Komisyon tarafından belirlenen hedefin altı hafta önce başarıldığı açıklandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “ağustos ayına kadar nüfusun %70’nin tam aşılanmış olması büyük bir başarı. Ortak çaba konusunda AB ortak stratejisi sonuç verdi ve Avrupa COVID-19 ile mücadelede ilk sırada bulunuyor”.

“Ama mücadele burada bitmedi. Daha çoğuna ihtiyaç var. Herkese aşılanması çağrısında bulunuyorum. Geriye kalanlara da aşılanmaları için yardımcı olmalıyız. Avrupa bu çaba konusunda, özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerin desteklenmesi yönünde ortaklarını desteklemeye devam ediyor” dedi.

Sağlık ve Gıda Sağlığı Komiseri Stella Kyriakidou “bu, AB ve üye devletlerin kolektif bir başarısıdır. Dayanışma ve koordinasyon olması durumunda neler başarabileceğimizi gösteriyor”.



“Tüm AB’da aşıların daha da artması çabaları hızlı bir şekilde devam edecek. Özellikle zorluklarla karşı karşıya bulunan üye devletleri desteklemeye devam edeceğiz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek yeni mutasyonlara kapıyı kapatmalıyız. Aşılar mutasyonlara karşı yarışı kazanmalıdır” dedi.

Basın açıklamasında, yeni mutasyon tehditleri önünde önümüzdeki yıllar için de yeterli aşı güvencesi sağlanması gerektiği Komisyonun da bu nedenle, 2023 yılı sonuna kadar 1,8 trilyon doz daha aşı sağlanması yönünde 20 Mayıs’ta BioNTech-Pfizer ile yeni bir anlaşma imzaladığı belirtildi.



Bu amaçla, Komisyon Moderna şirketi ile de ek 150 milyon doz aşı tedariki konusunda anlaşmaya vardı. Açıklamada, üye devletlerin, tüm dünyanın aşılara eşit ulaşımı sağlanması amacıyla COVAX mekanizması aracılığıyla AB dışında başka ülkelere aşı satma ya da hibe etme hakkına sahip olabilecekleri belirtildi. Bu, AB’ın gelecekteki COVID-19 dalgalarına karşı aldığı bir güvenlik politikası olduğu vurgulandı.