Erhürman: “Hellimi gerçek anlamda sahiplenme, planlama ve strateji geliştirme zamanıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu’nda Hellim /Halloumi tescilinin onaylanmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, hellimin gerçek anlamda sahiplenilmesi gerektiğine ifade etti.

Erhürman’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“ "Hellim/Halloumi" artık Kıbrıs'tan başka bir yerde üretilemeyecek. Bu önemli bir adım. Ama yeterli küçükbaş sütünü üretebilmek, Yeşil Hat üzerinden ihracatta helvada, zeytinyağında yaşadıklarımıza benzer sorunları aşmak, başka ülkelerde üretilen ve adı "ızgara peyniri" vb. olan ürünlerle rekabet edebilmek için daha yapacak çok iş var! Hellimi gerçek anlamda sahiplenme, planlama ve strateji geliştirme zamanıdır. Hayırlı olsun...”