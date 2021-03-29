Avrupa "hellim" tescilini onayladı

Avrupa Komisyonu'ndan Kıbrıs için tarihi karar çıktı.



Avrupa Komisyonu geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen (Halloumi) Χαλλουμι/Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilini oy birliği ile kabul etti.



Tescil kararı, Avrupa Pazarına girecek Hellim’in "Hellim/Halloumi" isimlerinden birini veya istenirse ikisini de kullanarak sadece Kıbrıs’ta üretilebilmesini, başka bir ülkede yapılan üretimlerde bu isimlerin kullanılamamasını ayrıca bu isimlerin kullanılabilmesi için üretilecek hellimin belirli kriterlere uymasını içeriyor.

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, coğrafi tescilin komisyondan geçtiği bilgisini verdi.



Hellim böylece “Menşe İsmi Korumalı Ürün”(P.O.P) olarak AB nezdinde patentini aldı, Yeşil Hat Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle de üreticilerin hellimi Avrupa pazarına sunması için önemli bir aşama kaydedildi.



Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı coğrafi tescil Hellim/Halloumi isimlerini içeriyor ve kuzeyde üretilen Hellimin de Avrupa Pazarı’na girebilmesini öngörüyor.

Bu kararın mevcut ihracaatımızın üçte birini oluşturan ve 50 bin kişinin geçimini sağlayan Hellim sektörü açısından önemli bir kazanım olarak dikkat çekiyor.

Bu tescil, adadaki tüm üreticileri ve tescilin Türkçe ve Yunanca olarak yapılmasını kapsıyor.



Avrupa Komisyon yaptığı incelemenin ardından geleneksel üretim kriterlerini belirlemiş ve sadece bu kriterlerde üretilecek ürüne bu ismin verilebileceği sonucuna varmıştı. Hellimin tescil ve sağlık krierleri bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenecek.





Nereden nereye?

Hellim/Hallouminin coğrafi tescili için ilk başvuru 2006 yılının sonunda yapıldı. Uzun mülahazalardan sonra, 17 Temmuz 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen Χαλλουμι/Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilinin (PDO) yapılması başvurusunu dosyaladı.

Bu tescil, adadaki tüm üreticileri ve tescilin Türkçe ve Yunanca olarak yapılmasını kapsamaktadır.

Komisyon yaptığı incelemenin ardından geleneksel üretim kriterlerini belirlemiş ve sadece bu kriterlerde üretilecek ürüne bu ismin verilebileceği sonucuna varmıştır.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker öncülüğünde varılan 16 Temmuz 2015 tarihli liderler mutabakatı gereğince, üretilen hellimin bu kriterleri sağlayıp sağlamadığına karar verecek ve yeşilhattın her iki tarafında da denetim yapabilecek bağımsız bir kurum olan Bureau Veritas görevlendirilmiştir.