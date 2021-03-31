Hellimde karar 1 Ekim 2021’de yürürlüğe girecek

Hellim/Halloumi isimli ürünü üretme ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç hakkının Kıbrıs’a ait olduğu tescillendi, şimdi gözler sürece çevrildi. Hellimde süreç, kararın nisan ayında AB Resmî Gazetes’inde yayınlanmasıyla tamamlanacak. Karar 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.



Hellim ürününün, Avrupa Komisyonu’nun Menşei Korumalı Ürünler (MKÜ) kütüğüne 29 Mart 2021 itibarıyla kaydına karar verildi, şimdi geriye, bu kararın Komisyon’un Komiteler Koleji tarafın benimsenmesi ve AB’nin resmî gazetesinde Nisan ayında yayımlanması kaldı.

İlgili karar uyarınca, 1 Ekim 2021’den itibaren Avrupa içerisinde Hellim/Halloumi isimli ürünü üretme ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç etme hakkının Kıbrıs’a ait olduğu; dahası, AB’nin hellim konusunda üçüncü ülkelerle, ülke sınırları içerisinde menşei korumalı ürün olma özelliğini korumasına dair ikili anlaşmalar yapacağı bildirildi.



Hellimin MKÜ kütüğüne kaydıyla birlikte artık diğer taklit ürünlerin hellim/halloumi adını kullanamayacağına dikkat çekildi.



Hellimdeki gelişme sonrasında Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in Athienu’daki (Kiracıköy) hellim üretim tesisini ziyaret etti, 29 Mart’ın “Kıbrıs, ekonomi, hayvancılık ve hellim üreticiliği açısından tarihî gün” olduğunu belirtti.



Anastasiadis, 250 milyon Euro’ya ulaşan hellim ihracatının tüm Kıbrıslı üreticiler için ortak bir fayda üreteceğini söyledi.



Küçük baş dosyasında değişiklik olabilir mi?



Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis de dün düzenlediği basın toplantısında, küçükbaş hayvan besicileri ve peynir üreticileri tarafından dile getirilen kaygılara ve yeni gelişmeyle açılan perspektiflere değindi.



Uluslararası örgüt tarafından yapılacak yeni denetim çerçevesine uyum, oluşacak hellim talebi için süt yeterliliği konularına değinen ve hellim dosyasında gelecekte müktesebata uygun iyileştirmeler yapılabileceğine işaret eden Kadis “bütün paydaşlar önümüzdeki günlerde kurulacak teknik gruba katılırsa bu sorunlar çok daha etkin çözülebilir” dedi.

Denetimleri bağımsız kuruluş yapacak

Komisyon, adanın tümündeki denetimler için Bureau Veritas isimli uluslararası örgütü görevlendirdi. Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs’ın yetkilendireceği uluslararası bağımsız denetim kurumu, standartlara uygun ürünlerin Yeşil Hat üzerinden ihracını da izin verecek.



Güneyde gazeteler de gelişmeyi olumlu değerlendirdi.

Politis “Hellimin Tescilinin Korunmasında Ruh Birliği…” başlığını kullandı.

Alihtia hellim dosyasının tescil sürecini öne çıkardığı haberi manşetten “Halloumi/Hellim=MKÜ… Yıllarca Süren Mücadelelerden Sonra Kıbrıs Adalete Erdi… Anastasiadis: Kıbrıs Ekonomisi İçin Tarihî Gün” başlığıyla aktardı.

Haravgi ise “Hükümet Tarım Sektörünü Destekleme Planları yapsın” başlığını kullandı.