97 kişi başvurdu, 51 kişi tahliye oldu

Devrim DEMİR

Salgın hastalık riskinin önlenmesi ve Cezaevi’nin yükünü hafifletmek adına 1 Mart itibarıyla uygulamaya giren üçte bir yasasına cezaevinde hüküm almış, cezasının üçte birini çeken 97 mahkûm başvuru yaptı.

Kapasitesinin çok üzerinde mahkûmu barındıran cezaevinin yükünü, 2009 yılından bu yana uygulanan Şartlı Tahliye azaltıyor.

Yüzlerce mahkûm ve tutuklunun barındığı cezaevinde yükün ve salgın riskinin azaltılması adına yürürlüğe giren tüzükle ilgili Şartlı Tahliye Kurulu, ayda bir veya iki kez toplanıyor.

Mart ayında 90 gün süreyle uygulamaya giren üçte bir yasası 19 Mayıs tarihine kadar sürecek.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, uygulamanın Mart başı başladığını, 97 kişinin başvurduğunu ancak 51 kişinin uygun görülerek tahliye olduğunu söyledi.

Talep çok… Kurul ayda bir veya iki kez toplanıyor…

Şartlı Tahliye Kurulu, her ayın ilk haftası bir veya iki kez toplanıyor. Kurul Mart ayında görüşmeye başlarken, üçte bir yasasına 97 kişi başvurdu. 51 kişinin başvurusu kurul tarafından kabul görürken, 46 kişi de ret aldı. Kurul, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı veya Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlendireceği bir üye, Polis Genel Müdürü 1. veya 2. Yardımcısı, Merkezi Cezaevi Müdürü veya Muavini, Başsavcılıktan bir savcı, Sosyal Hizmetler müdürü veya yardımcısı ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi olmak üzere 7 kişiden oluşmakta.

Şartlı Tahliye’de iyi hal şart…

Ceza Yasası’nda genel olarak kamuya zararlı suçlar olarak düzenlenen tüzüğe göre, ahlaka aykırı suçlar olarak yer alan ‘tecavüz’ veya ‘akraba ile cinsi münasebette bulunma’ veya bu suçları işlemeye teşebbüs edenler ile , ‘katillik’ suçu işleyip mahkûm olan hükümlüler Şartlı Tahliye’ye başvuramıyor.

‘Irza geçme’, ‘katillik’ ve benzeri suçları da kapsam dışında bırakan Şartlı Tahliye Tüzüğü uyarınca, mahkûmların mahkûmiyet sürelerinin belli süresini cezaevinde çekmesinden sonra hak kazanabileceği şartlı tahliyeye de kurul karar veriyor.

Mahkûmlar, cezaevinde iyi hal göstermeleri ve yeniden suç işlememeleri şartıyla şartlı tahliye edilebiliyor. Tahliye edilen mahkûm, cezasının belli bir süresini dışarıda çekecek, ancak bu süre içerisinde suç işlemesi durumunda eski cezasını yeni cezasıyla birlikte çekecek.

Mahkûmlar tahliye olmadan beyanat imzalıyor…

Şartlı tahliyeden yararlanan mahkûmlar, cezaevinden çıkarken, “Şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığımda iyi karakterli olacağımı ve başka suç işlemeyeceğimi, Şartlı Tahliye Tüzüğü hükümlerinin bana izah edildiğini, tarafımdan anlaşıldığını ve bu kuralara uyacağımı Şartlı Tahliye Kurulu huzurunda beyan ve imza ederim” diye bir beyanat veriyor.

Başvuranlar arasında uyuşturucu suçu ilk sırada…

Şartlı Tahliye kapsamında henüz cezaevinden 51 kişi tahliye edildi. Başvuranlar arasında ‘uyuşturucu’ suçu ilk sırada yer alırken, ‘sirkat’, ‘darp’ ve benzeri suçlardan ceza alan mahkûmlar olduğu öğrenildi.

Cezaevi mahkûmları kaldıramayacak durumda…

Yıllardır kapasite yetersizliği ve günün koşullarına uygun olmayışıyla kamuoyunda tartışılan Merkezi Cezaevi’nde, 27 Nisan itibarı ile 622’nin üzerinde hükümlü ve tutuklu kalıyor. Merkezi Cezaevi mahkûmların yaşam şartlarını her geçen gün biraz daha zorlarken, Nisan başında geçilmesi hedeflenen yeni cezaevi için henüz bir adım atılmadı.

Her geçen gün mahkûm ve tutuklu sayısının artması ile gözler Kirli Sanayi Bölgesinde biten 700’ün üstünde kapasitesi olan Yeni Cezaevine çevrildi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem:

“Tahliyeler başladı”

Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, üçte bir yasasının 19 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Şartlı Tahliye Kurulu’nun her ay bir kez toplandığını ancak 90 günlük sürede, talep olması halinde ayda 2 kez toplanarak mahkûmların başvurularının görüşüleceğini kaydetti.

Tahliyelerin Mart ayı içinde başladığını, 51 kişinin çıktığını kaydeden Bilmem, başvurular için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.