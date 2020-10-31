9 ayda kilo kilo uyuşturucu, 333 zanlı, iki ölüm

Devrim DEMİR

2020 yılının ilk dokuz ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve buna bağlı suçlar ürkütücü boyuta ulaştı…

Polis istatistiklerine göre, 01 Ocak-28 Eylül tarihleri arasında 333 kişi uyuşturucu suçuna bulaştı, mahkemeye sevk edildi.

Mahkemelerde hemen her gün uyuşturucu suçuna ilişkin dava görüşülürken, Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu suçundan davasını bekleyen yüzden fazla kişi var.

Eylül ve Ekim ayında uyuşturucuya bağlı iki genç ölüm de polis kayıtlarında dikkati çekti.

Ülke genelinde alınan ihbar ve düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında polis hemen hemen her noktada farklı miktar ve türlerde yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Yakalanan uyuşturucu türleri arasında, Hintkeneviri ve Bonzai ilk sırada yer alırken, kokain ve extacy kullanımının da arttığı dikkati çekti.

Kilo kilo uyuşturucu, binlerce hap

YENİDÜZEN’in polis istatistiklerinden edindiği bilgiye göre, 01 Ocak-28 Eylül tarihleri arasında 6 kilogram 759 gram Hintkeneviri, 1 kilogram 88 gram bonzai ele geçirildi.

İstatistiklerde aynı tarihler arasında bin 97 adet extacy, 108 gram kokain, 2 gram eroin, 189 gram MDMA, 214 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

Ocak ve Eylül ayları arasında gerçekleşen operasyonlarda Methamphetamine, Bupronerphine ve haşhaş polis kayıtlarında sıkça görüldü.

Uyuşturucu suçlarında ilk sırada Lefkoşa yer aldı…

Lefkoşa, yılın ilk dokuz ayında ülkede büyük artış gösteren uyuşturucu suçları arasında ilk sırada yer alırken, başkenti Mağusa ve Girne takip etti.

Ada geneli gerçekleşen uyuşturucu suçlarına bağlı olarak 333 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak mahkemeye sevk edildi.

Buna bağlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonlarında Lefkoşa’da Ocak ve Eylül ayları arasında 3 kilo 141 gram Hintkeneviri, 658 gram Bonzai, 43 gram kokain, 711 miligram eroin, 77 gram MDMA, 11 gram Methamphetamine, 567 Extacy hap, 152 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

İşlenen suçların ikinci adresi olan Mağusa’da ise 1 kilo 879 gram Hintkeneviri, 312 gram Bonzai, 8 gram kokain, 80 miligram Bupronerphine, 11 adet extacy hap, 5 kök Hintkeneviri bitkisi ve 12 kök haşhaş tespit edildi.

Girne’de kokain ve Hintkeneviri artışı dikkat çekti…

Lefkoşa ve Mağusa’nın ardından Girne’de yapılan operasyonlarda ise kokain ve Hintkenevirinin artışı dikkat çekti. Girne’de 01 Ocak ve 28 Eylül tarihleri arasında 1 kilo 467 gram Hint Keneviri, 100 gram bonzai, 29 gram kokain, 515 adet extacy hap, 111 gram MDMA, 5 gram Methamphetamine, 180 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

Polis kayıtlarında dikkati çeken bir başka ayrıntı ise, gerçekleşen operasyonlarda İskelede de polis operasyonlarında bir çeşitten fazla uyuşturucu ele geçirildi.

Peş peşe iki ölüm…

Eylül ve Ekim aylarında uyuşturucuya bağlı iki ölüm ülkede uyuşturucu sorunu boyutunun ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini ortaya koydu.

Girne ve Mağusa’da biri kadın iki kişinin uyuşturucuya bağlı ölümleri polis kayıtlarına geçti.

Her iki ölümle ilgili polis toplam 4 kişiyi tutuklarken, üç kişi teminata bağlanarak serbest kalırken, bir kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Polis denetiminde 7 gram kokain yuttu…

Mağusa’da 19 Eylül tarihinde yaşanan üzücü olayda, iddialara göre bir çocuk annesi 30 yaşındaki Buğra Nil Kaptan polis denetimleri sırasında arkadaşının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi yuttu.

Yapılan ileri soruşturmada Kaptan’ın 7 gram kokain yuttuğu tespit edilirken, 25 Eylül tarihinde hayatını kaybetti.

Olayla bağlantılı tutuklanan biri kadın üç kişi ise ileride yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Aşırı doz uyuşturucu aldı hayatını kaybetti…

Bir diğer ölüm haberi ise 6 Ekim tarihinde Girne’den geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen 27 yaşındaki Mehmet Enginol, evinde ölü olarak bulundu.

Yapılan ileri soruşturmada Enginol’un evinde üç ayrı noktada farklı miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Enginol’a yapılan otopside ise aşırı doz uyuşturucu aldığı tespit edilirken, olayla bağlantılı 1 kişi tutuklandı.