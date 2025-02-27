88 gündür kaçak yaşıyordu

Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen zanlı G.O. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru Kabadayılar, 25.02.2025 tarihinde, saat 22.15 raddelerinde, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yol içerisinde yürüdüğünü, bunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bir polis ekibinin, zanlıyı tespit ederek, tutukladığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.2024 tarihinden beri toplam 88 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Kabadayılar, zanlının suçüstü̈ hali gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.