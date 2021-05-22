Dikmen Taşkent arasında da yangın: 800 dönüm kül doldu
Dikmen - Taşkent arasındaki arazide çıkan yangında 800 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yandı
A+A-
Dikmen - Taşkent Anayolunun güney kısmındaki arazide bugün saat 11:50'de, meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 800 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yanarak zarar gördü.
Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraflar: Kemal Basat- Ömer Kadiroğlu - Burhan Gürkan
Bu haber toplam 293 defa okunmuştur