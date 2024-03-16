"800 Dolar, 700 Euro ve airpods" rüşveti almakla suçlanıyor

Ertuğrul SENOVA

YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden "rüşvet" soruşturması kapsamında, "rüşvet, suç gelirini aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis, zanlının; üniversiteye bağlı tıp fakültesinin YÖDAK'tan hızlıca onay alabilmesi için "800 Dolar, 700 Euro ve 300 Dolar değerinde bir airpods (kablosuz kulaklı)" rüşvet aldığını iddia etti.

Polis, YÖDAK binasında zanlının kapalı zarf içerisinde ödeme aldığı ancak miktarın henüz tespit edilemediğini söyledi. Polis, okuldan çıkan bir ödeme fişi üzerinde zanlının adının ve "Tıp Fakültesi ile Veterinerlik Fakültesi" ifadelerinin yazdığını ifade belirtti.

Polis ayrıca bir GSM faturası arkasında zanlının isminin yazdığını ve fatura içeriğinde 300 Dolarlık airpods yazdığını söyledi.

Zanlının "iPhone kullanmadığını, bu yüzden airpods kullanmadığını" söylediğini aktaran polis, ayrıca ödeme fişi üzerinde bulunan imzanın, kendi imzasına benzediğini ancak bu imzayı attığını hatırlamadığını beyan ettiğini kaydetti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.