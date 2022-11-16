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80 bin adet kit alınacak

80 bin adet kit alınacak

Bakanlar Kurulu, 80 bin adet COVID-19 hızlı test kitinin alınmasını onayladı.

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Bakanlar Kurulu, 80 bin adet COVID-19 hızlı test kitinin alınmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; kitlerin TC Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu alım için gerekli 1 milyon 746 bin TL’nin “Corona Virüsü ile Mücadele Projesi” ödenek kalemine mahsuben temin edilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirildi. 

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