80 bin adet kit alınacak

Bakanlar Kurulu, 80 bin adet COVID-19 hızlı test kitinin alınmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; kitlerin TC Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu alım için gerekli 1 milyon 746 bin TL’nin “Corona Virüsü ile Mücadele Projesi” ödenek kalemine mahsuben temin edilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirildi.