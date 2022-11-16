8. Telsim Freezone Liseler arası Müzik Yarışması’nı kazanan LAGSL’nin klibi yayında

Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim tarafından, bu yıl 8. kez düzenlenen, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması birincisi Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin, büyük ödülü olan stüdyo çekimi ve klip çekimleri tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,”En İyi Orkestra” birincisi olan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Piyano ödülünün yanı sıra, kazandıkları stüdyo ve klip çekimleri yoğun bir çalışma döneminin sonucunda yayına hazır hale geldi.

Klip, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Variant Grubu’nda bas gitar ve arp çalan Selen Beyaz tarafından bestelendi ve gruptaki gençlerin hayal güçleri kaleme alınarak düzenlendi.

Klip, video paylaşım ve sosyal medya platformu olan Youtube’ta yayınlandı. Hazırlanan klip https://www.youtube.com/watch?v=NFQ_NEU6vqo bağlantısından izlenebilir.

Tanpınar: “Gençlerin müziğe olan tutkusu her geçen yıl daha da çok artıyor”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar,” Gençlerin, her geçen yıl müzik konusundaki ilgilerinin daha da çok arttığını gözlemliyor ve dünyada kendi yaşıtları ile yarışabilecek seviyelere geldiklerini de büyük bir umutla izliyoruz.” dedi.

Yarışmada büyük ödülü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Variant Grubu’nun stüdyo çekimlerinin de "muhteşem" olduğunu belirten Tanpınar, ”Gençlerimiz, çıtayı her geçen yıl daha da yukarıya taşıyor. Bu yıl kendi bestelerini, kendi senaryoları ile çektiler. Hem yetenekleri, hem yaratıcılıkları, hem de müziğe duydukları tutkuyu ayakta alkışlıyorum.” diye konuştu.

Geceyatmaz: "Bu gelen ödül bizleri çok sevindirdi"

Grup Varyant ile, 8. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’na büyük bir istekle çalıştıklarını ve hedefleri olan birincilik ödülünü kazandıklarını ifade eden sorumlu müzik öğretmeni Erbay Geceyatmaz, “Bu gelen ödül bizleri çok sevindirdi. Telsim bu yıl ilk kez birinci gelen gruba, bir şarkı için kayıt ve klip yapacağını belirtti. Bu hem çalıştırıcı olarak bizleri, hem de birinci gelen grup Varyant üyelerini çok heyecanlandırdı. Çünkü bize ait yeni bestelenen bir şarkı ile kayıt yapılacak, bu şarkıya bir de klip çekilecek, üstelik tüm iletişim kanallarında da yayınlanacaktı. Bu da bizim için çok heyecan verici bir haberdi.” dedi.

Yarışmadan sonra, çalışma stüdyosunda değil de bu sefer dersliklerinde toplandıklarını belirten Geceyatmaz, “Bestelenecek olan şarkının nasıl bir şarkı olmasını istediğimize konuşup karar verdik. Kayıt yapılacak şarkı, tüm dünyanın iyiliklerini barındırmalı ve dinleyen herkes kendine bu düşünceden bir pay çıkarmalıydı. Üstelik herkesin dinlerken anlayabilmesi için ortak bir dille yazılmalıydı. Bu düşüncelerle Selen Beyaz, şarkının sözlerini İngilizce olarak yazıp getirdi. Uzman görüşünden sonra sıra sözlere beste yapmaya geldi. Varyant Grubu üyesi Selen Beyaz ve Kubilay Patoğlu’nun ortak melodileri ile sözler melodi olarak hayat buldu ve tüm gruba dinlettirildi. Grubun da görüşleri alındıktan sonra, Re-Chord stüdyosunda canlı olarak kayıt yapıldı.” dedi.

Tüm orkestra üyelerinin, usta birer müzisyen gibi kısa sürede partisyonlarını çalıp kayıt yaptırdıklarını dile getiren Geceyatmaz, “Şarkı kaydı yapılırken klip için bir senaryo düşünüldü ve herkesin fikri ile klibin çekileceği mekan ve materyal belirlendi. Beklenen gün geldiğinde, tüm grup üyeleri usta birer oyuncu gibi, bu sefer de kamera karşısına geçti ve klip de kısa sürede tamamlandı. Böylece ortaya hem zevkli, hem de çok güzel bir eser çıktı.” dedi.

Geceyatmaz, “Grup Varyant üyeleri, iyi birer sanatçı olma yolunda yüksek öğrenime giderken, eğitim gördükleri lise olan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne gururlu bir anı ve kendileri için de önemli bir çalışma bırakıp mezun olacaklar, seneler geçtikten sonra bile kayıt yapılan bu şarkı ile okulun gurur kaynağı olmaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.