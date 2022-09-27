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8 milyon dolar borçlanma için ihale

8 milyon dolar borçlanma için ihale

Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 8 milyon dolar borçlanma için ihaleye çıktı.

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Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 8 milyon dolar borçlanma için ihaleye çıktı.
KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; ihale 29 Eylül'de gerçekleşecek.
Yapılan duyuru şöyle: Maliye Bakanlığı’nın 29 Eylül 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında 
gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere 
aşağıda yer verilmektedir. İhalede borçlanılacak tutar 8.000.000.- USD (Sekiz Milyon ABD 
Doları) olup, Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk 
Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla 
katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak 
taleplerini gönderebileceklerdir

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