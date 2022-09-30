“8 kişinin yasa dışı yoldan güneye geçmesini sağladı”

Alayköy’de İnsan kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. K. A. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının 8 kişinin yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçmesine olanak sağladığı için tutuklandığını anlattı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Toykan Gülerler, yaşananları aktardı, zanlının ‘İnsan kaçakçılığı suçuyla’ yargılandığını belirtti. Polis, 26 Eylül 2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen "Ağır bir cürüm İşlemek İçin Gizli ittifak" suçu ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; Irak uyruklu M. K. A. A.’nın (E-46) yardımıyla iki taksi ile, aranan ve isimleri tespit edilen Irak vatandaşı 8 kişiyi, konu tarihte Alayköy'den Kıbrıs’ın güneyine geçmesini sağladığını anlattı. Zanlının, bu geçişleri sağlayarak, insan kaçakçılığı suçunu işlediğinin tespit edildiğini söyleyen Polis, zanlının Girne’de tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

“İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler var”

Polis, tahkikatın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyip, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.