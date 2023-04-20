8 gün daha tutuklu kalacak

Evinde yapılan aramada; uyuşturucu içerdiğine inanılan 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ve 5 bin 700 Türk Lirası ile 100 ABD Doları bulunan F.B. isimli zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı, 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, geçtiğimiz Pazartesi günü Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu F.B. isimli zanlının evinde yapılan aramada, uyuşturucu içerdiğine inanılan 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının evinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 700 Türk Lirası ve 100 ABD Doları paranın da bulunarak emare alındığını anımsattı.

Polis, zanlının yapmış olduğu bazı beyanlar olduğunu ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.