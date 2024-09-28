77 Yaşındaki Alan Edwin Jennings evinde ölü bulundu

Karşıyaka'da yaşayan 77 yaşındaki Alan Edwin Jennings, ikamet ettiği evde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Karşıyaka'da yaşayan 77 yaşındaki Alan Edwin Jennings, ikamet ettiği evde ölü olarak bulundu.

Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.