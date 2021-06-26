Kıbrıs sorununun 1955'ten günümüze olan serüvenini belgesel olarak çeken 2000 doğumlu iki Kıbrıslı Türk genç Engin Deniz Görgüner ve Erol Arabulucu, Kıbrıs'a dair sorularını ve belgesel yolculuğunu Independent Türkçe'ye anlattı.

Engin Deniz Görgüner ve Erol Arabulucu, "74'e büyük saygımız var, ama KKTC'nin kurulma nedenini anlayamıyoruz bir türlü" dedi.

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