73 yaşındaki Şefkat Aykanat hayatını kaybetti

İskele’de, dün akşam, evinde aniden rahatsızlanan 73 yaşındaki Şefkat Aykanat, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, doktor tarafından yapılan muayenede Aykanat’ın vücudunda darp veya cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle belirleneceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.