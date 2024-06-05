70 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen öğrencinin aracında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi. Suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, 2 öğrenci daha uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Durukan, zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis,4 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde, Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da, Küçük Kaymak bölgesinde araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen zanlı P.T.K’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu maddeyi, C.M.P’den aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı C.M.P’nin evinde yapılan aramada ise 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, C.M.P ile aynı adreste tespit edilen A.B.M’nin tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, sorgulanan C.M.P’nin uyuşturucu maddeyi 3 Haziran’da 84 gram aldığını, 2 paketini P.T.K’ya, 8 paketini ise başka şahıslara verdiğini söylediğini açıkladı.

Uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, zanlı C.M.P’nin uyuşturucu verdiği şahısların arandığını kaydeden polis, 3 zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.