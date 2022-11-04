7 yılda 52 kişiye böbrek nakli yapıldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Servisi’nde yer alan toplantıda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, bazı Nefrololoji Servisi doktorları ile sağlık çalışanları ve organ nakli (transplantasyon) olan bazı hastalar hazır bulundu.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, ülkede 2014 yılında Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası’nın yürürlüğe girdiğini, 2015 yılında ise ilk böbrek naklinin Devlet Hastanesi’nde yapıldığını hatırlatarak, o günden günümüze 52 kişiye böbrek nakli yapıldığını aktardı.

Altuğra: “Her organ nakli başka bir hastada yaşama umudu yaratır”

Yapılan her organ naklinin başka bir hastada yaşama umudu yarattığını vurgulayan Altuğra, toplantıda hazır bulunan ilk böbrek nakli hastanın sağlıklı olmasının da diğer hastalar için bir umut olduğunu belirtti.

Trafik kazasında ağır yaralanan, yoğun bakımdayken beyin ölüm gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 12 yaşındaki Arda Okur'dan alınan organların da bazı hastalara umut ışığı olduğunu vurgulayan Altuğra, Arda Okur’u rahmetle anarken, ailesine duyarlılığı için teşekkür etti. Altuğra, “Arda gencimizin iki böbreğinin nakil edildiği iki kişi de aramızdadır. Onlar da ne kadar sağlıklıdır, onların da ne kadar sağlıklı olduğunu da kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” diyerek, doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Organ bağışı tamamen gönüllülük esasına dayanır" diyen Altuğra, duyarlı olan ve sağlığı elverişli olan herkesi organ bağışı yapmaya çağırdı.

Altuğra’nın konuşmasının ardından, aralarında ülkedeki ilk böbrek nakli hastası ile Arda Okur’un organlarının nakledildiği iki hastanın da bulunduğu bazı transplantasyon hastaları, duygularını ve deneyimlerini paylaştı. Transplantasyon hastaları konuşmalarında, organ bağışının önemine ve hayat kurtardığına vurgu yaptı.