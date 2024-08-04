7 metre yüksekten düşen Singh yaralandı

Girne’de yapımı devam eden bir otelin inşaatında çalışan 45 yaşındaki Jasbir Singh, iskele üzerinde asma tavan montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda yaralanan kişi, kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.