7 mahkum TC’ye iade ediliyor
Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve 21 Mayıs tarihli Resmi gazete’de yayımlanan kararlar arasında 7 mahkumun Türkiye’ye nakledilmesi yer aldı.
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Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve 21 Mayıs tarihli Resmi gazete’de yayımlanan kararlar arasında 7 mahkumun Türkiye’ye nakledilmesi yer aldı.
T.C. Devletine nakil talebinde bulunan T.C. uyruklu mahkûmlar Kadir Murat, Serhat Tokur, Mehmet Çınartepe, Mahmut Çal, Ali Aslan, Özcan Demirkısan ve Hasret Şen’in Türkiye’ye gönderilmesi onaylandı.
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Etiketler : cezaevi, mahkum, iade, merkezi cezaevi