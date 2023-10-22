“676 gündür ‘kaçak’ yaşadığı tespit edildi”

Lefkoşa’da polisin şüphesi üzerine yapılan muhaceret kontrolünde 676 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kaçak’ şekilde yaşam sürdüğü tespit edilen şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, Cumartesi günü Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) personeli tarafından şüpheli olarak görülen G.Y. isimli şahsın muhaceret kontrolü yapıldığını ve 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren 676 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz şekilde yaşadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Zanlının ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.