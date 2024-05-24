“6,7 milyon dolarlık şaibe? 50 milyon dolarlık rüşvet? 59 milyon Euro vergi affı?”

Tarlasını, hayvanını bırakarak şehre gelerek mücadele veren üreticiyi “voyvodalık” ve “milyonluk traktör kullanmakla” suçlayan UBP – YDP – DP Hükümeti’ne tepki gösteren KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, son bir yılda kamuoyuna yansıyan yolsuzlukları sıraladı, “sayın bakanlar sizin de ara sıra aynaya bakmanız gerekmiyor mu?” diye sordu.

Yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Kendi makam arabalarınızı, festival seyahatlerinizi, izaz ikramlarınızı, turizm fuarı harcamalarınızı, partizanca istihdamlarınızı, eşe dosta yapılan kıyaklarınızı, kamu arazilerini peşkeş çekme girişimlerinizi, sahte diploma ve rüşvet ile anılmanızı sizler unutmuş olabilirsiniz ama biz hatırlıyoruz” dedi.

“Toprağın efendisi üreticiyi yok sayan sizler, aşağıdaki sorulara cevap verebilir misiniz?” diyen Maviş, şu konuları anımsattı, “haber var mı?” diye sordu:

1. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın malvarlığındaki artış ve servet artışının kaynağı olarak gösterilen 3 milyon dolar ciro ile 10 milyon sterlinlik şirketlerin yasal olarak beyan edilmesi ve vergi verip vermediği konusundan haber var mı?

2. İş insanı Redif Nurel'in Kalkınma Bankası'ndan bir kredi talebi sırasında Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet istediği iddiasından bir haber var mı?

3. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ilgili ortaya atılan 50 milyon dolarlık rüşvete aracılık iddiasıyla ilgili bir haber var mı?

4. Hukuka ve kamu yararına aykırı bir şekilde T&T Havalimanı Şirketi’nin 59 milyon Euro vergi borcunun silinmesi ve elektrik borcunun faizinin silinerek, taksitlendirilmesi ile ilgili bir haber var mı?

5. KIB-TEK'in akaryakıt alımlarında yaşanan 6.7 milyon dolarlık şaibelerden bir haber var mı?

6. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu'nun belli sayıda turistik T, kiralık araç ve taksi iznini torpil mekanizmasına göre verdiği iddiaları ve sonrasında bu izinlerin iptal gerekçesiyle ilgili bir haber var mı?

7. YDP Kurultayına destek sözü ile kaç kişinin işe alındığı ile ilgili bir haber var mı?

8. ‘Sahte diploma’ meselesi ile ilgili milletvekili, ilçe başkanı, üst düzey bürokratlar ile yürütülen soruşturma ile ilgili bir haber var mı?