67 kişinin sözleşmesi uzatıldı

UBP-DP Azınlık Hükümeti, seçim yasakları öncesinde 41’ı doktor ve sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 67 kişinin sözleşmesini 1 yıl süreyle uzattı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sözleşmeleri uzatılan personeller şöyle: Vahide Gulamkadir, Pervin Binatlılı, Rauf Ataöv,Cemaliye Sarcan, Mehmet Giritli, Fikri Katipoğlu,Damla Onurhan, Latife Turganer, Hüseyin Hergüner, Bengü Rızza, Mustafa Akgürgen, Begüm Tözer Küçük, Tuğyan Atıfsoy, Erol Tarhan , Evren Çavdır, Coşkun Bundak, Sertaç Bozatlı, Arif Sonuç, Ahmet Üngüder, Hilmiye Sezer Kumbur, Anıl Haşim (Evre), Hasip Sepetçioğlu, Mehmet Taşel Babagil ile Mehmet Gökyiğit, Ali Özcanlı, Nazım Ünsan.

41 doktor ve sağlık çalışanlarının da sözleşmeleri uzatıldı

Resmi Gazete’de yer alan karara göre 41 doktor ve sağlık çalışanın da sözleşmesi uzatıldı.

Sözleşmesi uzatılan doktorların isimleri şöyle: Dt. Müjde Doğruöz Akçar, Dr. Metin Koç, Münire Şirket, Dr. Osman Beton, Dr. Ahmet Behlül, Ahmet Ebeoğlu, Melis Alav , Tuğşan Kansoy, Rüçhan Tüm, Savaş Baydar, Cemal Seyhun, Kadriye Özadmaca, Buse Uğur, Dr. Uçjur Alkan, Dr. Burçak Kahya Baysal, Dr. Leman Havuzsalim, Şerife Karaca, Dr. Ziba Yücel, Bakiye Dalokay, Deren Çeker, Dr. Pelin Ünal Varış,Dr. Bahtiyar Mammadov, Dr. Levent Soyer,Dr. Hüseyin Helvacı, Dr. Muhammet Said Alsamman, Dr. Gülcan İnhan, İpek Uçkan, Dr.Sabiha Gökçen Asvaroğlu, Dr.Salahi Ataç, Güncel Masaroğulları, Dr. Hasan Billur, Dr.Umut Özgünalp, Dr.Murat Mustafa Uncu, Dr.Etem Görçin, Dr.Sabiha Koralp, Dr.Levent Gündost, Hazan Sütçü, Dr.Aygül Ekrem, Dr.Ahmet Soykurt, Dr.Özlem Şahaloğlu Kocagöz, Dr.Hatice Güllüelli.