“642 kamera izleyecek, görüntüler sadece mahkeme emri ile alınabilecek”

Kent Güvenlik Sistemleri Yasası kapsamında Lefkoşa ve Girne’de toplamda 642 güvenlik kamerası Eylül ayının başında devreye girdi. YENİDÜZEN’e bilgi veren Başbakanlık Bakanlık Müdürü ve Kent Güvenlik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Akgür, görüntülerin sadece mahkeme emri ile alınabileceğini söyledi, sistem hakkında bilgiler verdi.

KAMERA SAYISI

“Kameraların 390’ı Lefkoşa’da, 252’si de Girne’de yer almaktadır. Sırada Mağusa var. 2022 başından itibaren kent güvenlik sistemleri Mağusa’da da kurulmaya başlayacak”

TRAFİK…

“Bazı kameralar trafik için seyrüsefer, muayene ve araç sigortası gibi evrakları kontrol ediyor, bir sonraki etapta emniyet kemeri ve diğer benzeri takipleri kontrol edilebilecek”

Hüseyin ÖZBARIŞCI



Lefkoşa ve Girne bölgelerine kurulan ve 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle devreye giren Kent Güvenlik Sistemleri ile ilgili Başbakanlık Bakanlık Müdürü ve Kent Güvenlik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Akgür, hem sistem hakkında bilgiler verdi, hem de sistemin işleyişini anlattı.

Kent Güvenlik Sistemi içerisindeki bir görüntünün 90 gün boyunca kayıtlı olarak saklandığını aktaran Akgür, ilgili görüntünün sadece görevli kişiler tarafından ve mahkeme emri ile alınabileceğini belirtti. Sistem hakkında da bilgiler veren Akgür, şu anda Lefkoşa ve Girne’de toplamda 642 kameranın çekim yaptığını, bu kameraların 390’ının Lefkoşa’da, 252’sinin de Girne’de olduğunu söyledi. Kent Güvenlik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Akgür, 2022 yılı içerisinde sistemin Mağusa bölgesine de kurulacağının bilgisini verdi.

“Halkın daha huzurlu, daha mutlu olmasını sağlamak için kurulan bir sistem”

Kent Güvenlik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Akgür, sistem hakkında bilgi verdi. Kent Güvenlik Sistemi’nin yeni kurulan bir sistem olduğunu dile getiren Akgür, bununla ilgili olarak yasa ve tüzüğün de yeni odluğunun bilgisini verdi.

“Kent güvenlik Sistemleri Kurulu halkın daha huzurlu, daha mutlu, olayları daha erken çözebilmek, trafiğin akışını rahatlatmak için düşünülerek kurulan bir sistemdir” diyen Erdinç Akgür, işleyişin 10 kişilik Yönetim Kurulu’ndan oluştuğunu sözlerine ekledi. Akgür’den alınan bilgiye göre, ilgili Yönetim Kurulu’nda Başbakanlık Bakanlık Müdürü, İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi, ilgili kaymakamlık temsilcisi, ilgili belediye temsilcisi, Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi, ilgili ilçenin polis müdürü, trafikten sorumlu daire müdürü, ilgili ilçenin mahalli baro temsilcisi, Şehir Plancıları Odası temsilcisi bulunuyor.

“Toplam 642 kamera devrede. 2022 yılı başı itibariyle Mağusa’ya da kurulacak”

Erdinç Akgür, Lefkoşa ve Girne’de olmak üzere şu anda toplamda 642 kameranın devrede olduğunu belirterek, 2022 yılı başı itibariyle sistemin Mağusa bölgesine de kurulmaya başlanacağını söyledi.

Akgür şöyle devam etti: “Şu anda Lefkoşa ve Girne’de faaliyette olan kameralar mevcut. Bu iki bölgede toplam 642 kamera bulunuyor. Bunların 390’ı Lefkoşa’da, 252’si de Girne’de yer almaktadır. Biz bu konuda şehir şehir gidiyoruz. Sırada Mağusa var. Gerekli hazırlıklar yapıldı, büyük ihtimalle 2022 yılının başından itibaren Mağusa ilçesine kamera takılması devam edecek. Tabi bu tür çalışmalar bütçeye de dayandığı için ilerleyen dönemlerde geriye kalan diğer şehirlerimize de sistem devreye girebilecektir.”

“Görüntüler sadece mahkeme emriyle sunulabilir”

Kameraların takılmasıyla ilgili olarak 15 personel, 3 çavuş, 1 subayın görevli olduğunu belirten Erdinç Akgür, bugün alınan bir görüntünün 90 gün boyunca kayıtta tutulduğunu söyledi. Bir suç işlendiği zaman mahkeme emriyle o kayıtlar değerlendirilebildiğini anlatan Kent Güvenlik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Akgür, “Gerekirse mahkemeye de sunulur. Ama bu görüntüleri mahkeme emri olmadan görevli kişilerin dışında kimse kullanmaz” dedi.

TRAFİK

Seyrüsefer muayene ve sigorta gibi evraklar kontrol ediliyor

Kent Güvenlik Sistemleri’nin hem trafik konusunda da cezai yaptırımları olduğunu aktaran Erdinç Akgür, şu anda devrede olan bazı kameraların seyrüsefer, muayene ve araç sigortası gibi evrakları kontrol ettiğini, bir sonraki etapta da emniyet kemeri ve diğer benzeri takipleri kontrol edilebileceğinin bilgisini verdi.

“Kameraların varlığı bile bir suç için caydırıcı”

Akgür şöyle devam etti:

“Kameralar aslında bir şeyleri direkt engellemeyebilir. Ama varlığı bile bazı suçların işlenmesine engel olabilir ya da caydırıcı olabilir. Bir evde veya bir sokakta kamera varsa suç işleyecek olan kişi o noktada suç işlemekten kaçar. Gidip başka yerde aynı suçu işleyebilir ama yine de kameraların olduğu yerden bile geçerken, o kameralara yakalandığı zaman takibi yapılıp sonuca vardırma daha da kolay olur. Yüzde yüz engellemesi de zaten mümkün değil ama suçlunun ortaya çıkmasında büyük bir faydası vardır. Bu sistemin kurulacağını ilk etapta insanlarımız duyduğunda tedirgin olmuş olabilir ama benim görevde olduğum dönem içerisinde bu yönde herhangi bir şikayet gelmedi. Çağımız teknoloji çağı, hem buna ayak uydurmak, hem de toplumun huzurunu düşünmek zorundayız. Bugün dünyanın her yerinde güvenlik kameraları var ve kullanılıyor. Bizde de olmaması için bir neden yok. Bu sistemin ülkemizde daha da artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Başvuru yapacak olan kişiler dikkatli olmalı”

Mayıs ayından bu yana Lefkoşa bölgesi için 16, Girne bölgesi için 6, Mağusa bölgesi için de 13 başvurunun karara bağlanıp sonuçlandığını söyleyen Erdinç Akgür, bu sistemi kurmak isteyen kişilerin dikkatli olması ve başvurusunu o doğrultuda yapması gerektiğini ifade etti. Akgür Son olarak şunları söyledi: “Özellikle evler, dükkanlar, işyerleri için yapılan kişisel başvurular da hep karşılaştığımız bir sorun var. Herkes kamera takmak için başvurusunu yapıyor, görüntülerini de bize gönderiyor ama o görüntüler de sadece kamuya açık alanın olması lazım. Karşı tarafta başka bir evi de görüntülüyorsa biz buna onay veremeyiz çünkü o özel alanın ihlaline girer. Dolayısıyla başvuru yapacak olan kişilerin buna dikkat etmesi gerekir.”