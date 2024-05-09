64 yaşındaki Sinan Kuvvet ölü bulundu

Alsancak sakinlerinden 64 yaşındaki Sinan Kuvvet evinde ölü bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, Kuvvet'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

Girne limanında gümrüğe beyan edilmeyen eşyalar bulundu

Girne Turizm Limanı’nda yolcu olarak bulunan B.Y.’nin (E-21) valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 5 kilo nargile tütünü, 50 meşale, 9 sis bombası ve 80 torpil tespit edilerek emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de yasadışı bahis...

Girne’de, CÖŞ ve Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından üç ayrı evde yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, yetkili makamdan izinsiz internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynattıkları tespit edilen M.R. (E-28) ve D.B. (E-33) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.Y. (E-30), D.W. (E-30), K.L. (E-27), T.D. (E-51) ve J.Z. (E-39) olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Girne’de mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen G.Y.’nin (E-38) evinde yapılan aramada ise, söz konusu şahsın da yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de hırsızlık

22 Kasım 2023 - 08 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir emlak şirketinde çalışan M.K.’nin (E-46), kiralamak maksadıyla bir müşterinin kendisine teslim ettiği Karaoğlanoğlu’nda bulunan ikametgahını, mal sahibinin bilgisi dışında kiralayarak, aldığı toplam 55 bin TL kira ücretini, mal sahibine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da işletme kapatma saatine uymayan kişiye yasal işlem

Lefkoşa'da faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, üç işletmenin mekan kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

“İkamet izinsiz” 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede “ikamet izinsiz” yaşadığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da 15 yaşında kız kayıp şahıs

Polis, Lefkoşa’da 15 yaşındaki Emine Tavşan’ın, 29 Nisan tarihinde ikametgahından ayrıldığını ve hala geri dönmediğini bildirdi. Söz konusu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da da 17 yaşındaki kız kayıp

Polise verilen bilgide, Gazimağusa’da sakin Hatice 17 yaşındaki Kübra Tek’in, dün evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.

Yedidalga’da yüksekten düşen şahıs yaralandı

Yedidalga’da balıkçı limanı yolu üzerinde, 44 yaşındaki Metin Tulug yamaç üzerinde denizi seyrettiği sırada, dengesini kaybederek yaklaşık yirmi metre yükseklikten yuvarlanarak düşerek yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

Yıldırım’da ev yangını

Yıldırım köyünde Lale Sokak’ta bulunan üstü kerpiç ve ahşaptan yapılmış evin yatak odasında çıkan yangında, yatak odası içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşya ile mobilyalar, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, yatak şiltesi, kapı ile pencereler ve ahşap çatısı yandı. Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.