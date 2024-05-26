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62 yaşındaki Ahmet Çelebi boğulma tehlikesi geçirdi

62 yaşındaki Ahmet Çelebi boğulma tehlikesi geçirdi

Mağusa'da dün denizde yüzen 62 yaşındaki Ahmet Çelebi, boğulma tehlikesi geçirdi, hastaneye kaldırıldı.

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Mağusa'da dün denizde yüzen 62 yaşındaki Ahmet Çelebi, boğulma tehlikesi geçirdi, hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün 13.00 sıralarında gerçekleşti. Boğulma tehlikesi yaşayan 62 yaşındaki Çelebi, önce ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından oksijen düşüklüğü nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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