600 gram uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi...
Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu uyuşturucu ve para ele geçirildi.
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Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Panzehir Operasyonu sonucu, D.A.A.(E-28)’nın tasarrufunda yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 adet tam ile 1 adet yarım hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 26.135 TL ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : uyuşturucu