60. Mehmetçik Üzüm Festivali Edip Akbayram konseriyle tamamlandı

Ülkenin en eksi festivali olan 60. Mehmetçik Üzüm Festivali, dün akşam Türkiye’nin tanınmış sanatçılarından Edip Akbayram’ın da konser verdiği geceyle tamamlandı.

Mehmetçik Belediyesi’nin organizasyonuyla 3 Ağustos Çarşamba günü başlayan festivalde, Romanya, Meksika, Macaristan ve Bulgaristan’dan gelen konuk halk dansları ekiplerinin ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin gösterileri yanında, KKTC’den Retro Çalgıcıları ve Türkiye’nin tanınmış sanatçıları Suavi ve Edip Akbayram konser verdi.

İlki 1960 yılında yapılan, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl sekteye uğrayan ve bu yıl 60’ıncısı düzenlenen festivalde, ülkenin en önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Mehmetçik bölgesindeki üretimler, stantlarda alıcıya ulaştı.

Üzüm ve üzüm ürünleriyle tanınan Mehmetçik’te ülkedeki 5 cittaslow belediyeden biri olan Mehmetçik Belediyesi tarafından düzenlenen festival, adanın dört bir yanından ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.

Üzüm ve üzüm ürünleri, festival alanındaki Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı'nda halkla buluştu. Tüm ürünler, laboratuvar tahlilleri yapıldıktan sonra satışa sunuldu.

Mehmetçik Üzüm Festivali'nin 60'ıncısının açılış gecesinde, Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festival gruplarından Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği dansçıları, Romanya, Meksika, Macaristan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları ekipleri gösteriler sundu.

Festivalin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve diğer bazı siyasiler yanında Mehmetçik Belediyesi’nin kardeş belediyesi Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindeki heyet de katılmıştı.

Beş günlük festivalin ikinci gecesinde, Kıbrıslı sanatçılar, Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla sahne aldı.

Üçüncü gece Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği Kıbrıs Gecesi ve Retro Çalgıcıları konseri yapıldı.

Cumartesi akşamı Suavi konseriyle devam eden festival, dün gece Edip Akbayram’ın verdiği konserle sona erdi.

Sarıçizmeli: "Festivalimiz, başarılı geçti"

Festivalle ilgili değerlendirme yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 60. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin planladıkları şekilde başarılı geçtiğini, özellikle köylü üreticilerin tüm ürünlerinin alıcı bulduğunu söyledi.

Sarıçizmeli, Mehmet Tayyareci Sokağı’nda Mehmetçik bölgesinden 21 üreticinin stant açtığını ayrıca Festivalciler Birliği’nin düzenlemesiyle farklı stantlar da kurulduğunu belirtti.

Sarıçizmeli, festivalin organizasyonuna katkıda bulunan herkese, sponsorlara, katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkür ederek, gelecek yıl 61’inci festival için planlamalara yakın gelecekte başlayacaklarını kaydetti.