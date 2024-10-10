60 gram kenevir tespit edildi, 5 tutuklama

Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde çeşitli yerlerde uyuşturucu ele geçirildi.

Küçük Kaymaklı’da CÖŞ ekipleri tarafından bir şahıs üzerinde 60 gram ağırlığında kenevir türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Söz konusu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen dört kişi tutulandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 00.40 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından, bulunduğu araç içerisinde şüpheli olarak görülen H.A.A.A.’nın (E-21) üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak akındı.

Bahse konu şahıs ve aynı araçta tespit edilip mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.G.(E-20), B.M.B.S.(E-20), M.F.H.(E-22) ve Y.M.(E-20) tutuklandı.