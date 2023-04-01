6 yıldır yol ortasında!

Batuhan BORAKAN

Alayköy’de 6 yıl önce Gelincik Sokak’ta yapılan asfalt düzenlenmesi nedeniyle yol ortasında kalan elektrik direği ile ilgili hala adım atılmadı.

Bölge halkının endişe duyduğu ve tehlike saçan elektrik direğinin yoldan 2-3 metre kenara kaydırılması için KIB-TEK, ‘53 bin 877 TL+ yüzde 16 KDV’ yani 62 bin 500 TL maliyet çıkarttı.

KIB-TEK, yol artasında kalan elektrik direğinin kenara kaydırılması için ekstra 3 direğin daha bulunduğu yerden farklı bir noktaya taşınması gerektiğini belirledi.

Uzun yıllardır çözülmeyen sıkıntı nedeniyle ciddi tehlike ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, sorunun çözülmesini talep etti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu, Alayköy’ün birçok noktasında yol ortasında kalan elektrik direkleriyle ilgili sıkıntıların yaşandığını, direklerin kaldırılması için KIB-TEK ile istişare içerisinde olduklarını söyledi.

Öte yandan KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ise direği kaldırmak isteyen kurum tarafından maliyetin karşılanması gerektiğine işaret etti.

“İlkokul ve ağıllar bölgesinde de sıkıntılar var”

Alayköy’de Gelincilik Sokak’ta yaşanan sıkıntının bölgedeki ilkokulu içerisinde ve Ağıllar bölgesine giden yolda da yaşandığı görüldü.

Ağıllar bölgesinde asfalt düzenlenmesi nedeniyle bir direk daha yol ortasında kaldı.

Alayköy İlkokulu’nda ise okul içerisinde yan yana iki direk olduğu görüldü. KIB-TEK, ilkokuldaki iki direğin düzenlenmesiyle ilgili 17 bin 453 TL maliyet çıkarttı.

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu:

“Direklerin kaldırılması için Kıb-Tek ile istişare içerisindeyiz”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’ün birçok noktasında direklerin yol içerisinde kalması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Bunların ortadan kaldırılması için Kıb-Tek ile istişare içerisindeyiz, maliyeti en aza indirmek için uğraşıyoruz” dedi.

Amcaoğlu, “Seçim döneminde gezilerimiz sırasında direğe rastladık, açıkçası bu direk bizim de ilgimizi çekti, çok büyük tehlike arz ediyor” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, Ağıllar bölgesinde bulunan elektrik direğiyle ilgili maliyetin de kısa süre içerisinde belli olacağını söyledi.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın:

“Bu maliyeti değişim isteyen kurum öder”

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, belediye ile istişare içerisinde olduklarını, direğin tehlike arz ettiğini bildiklerini söyledi.

Aydın, yasa gereği Kıb-Tek’in direği ortadan kaldıramayacağını, yasanın ‘Maliyet unsuru’ olduğunu belirtti. Aydın, direğin ortadan kaldırılmasını isteyen Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin bu maliyeti karşılaması halinde işlemlerin yapılabileceğini belirtti.