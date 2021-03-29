Sendikanın iddiası: “6 öğrenci pozitif, eyleme devam”

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, bugün okula giden 100 civarındaki 12.sınıf öğrencilerinin 6’sında COVID-19 pozitif tespit edildiğini açıkladı.

“Pozitif çıkan öğrencileri” işaret eden Eylem, “Online eğitime devam edeceğiz. Bu test sonuçları da bize bunu gösterdi. Bu hassasiyetimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

Eylem, söz konusu 6 öğrencinin Lefkoşa ve Mağusa bölgesinden olduğunu da belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Selma Eylem, hızlı antijen testi yapılan öğrenciler içinden 6’sının test sonucunun Pozitif olduğunu, bunların ileri test için PCR merkezlerine yönlendirildiğini belirtti.

Henüz PCR testi sonuçlarının gelmediğini kaydeden Eylem, beklemede olduklarını dile getirdi.

KTOEÖS ile Bakanlık görüştü, eyleme devam

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştüklerini belirten Eylem, yüz yüze eğitime başlamama eyleminin devam ettiğini, online eğitimi sürdüreceklerini kaydetti.

Eylem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Okula giden öğrenci sayısı 100’ü bile bulmadı, bu sayıda bile 6 öğrencinin Pozitif olması bize bir kez daha hem eğitimdeki meslektaşlarımızın hem de toplum sağlığının bu bağlamda bir kez daha önemini gösterdi.

Bu bize eğitimdeki aşılamanın hemen yapılması gerektiğini de gösteriyor.

Bakanlık aşılanmanın 50 yaş ve üzerinden yapılabileceğini belirtti. Daha önce sektörel olarak yapılan tespitin yani öğretmenlerin de hemen aşılanması gerekiyor. Dünyada da bu şekilde aşılama sürüyor. Bu durumda yüz yüze eğitime başlamama eylemimiz devam ediyor.

Online eğitime devam edeceğiz. Bu test sonuçları da bize bunu gösterdi. Bu hassasiyetimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı.”