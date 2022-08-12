6 metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı

Lefkoşa'da günün ilk saatlerinde evinin penceresinden 6 metre

yükseklikten düşen 29 yaşındaki Damith Botheju Welathantrilage (E) ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da bugün saat 02.00 sıralarında kaldığı apartmanın oturma odasındaki pencereden henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı, yaklaşık 6,60 metre

yükseklikten düşen 29 yaşındaki Damith Botheju Welathantrilage (E) ağır yaralandı.

Söz konusu şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.