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6 kişi yasağı ihlal etti

6 kişi yasağı ihlal etti

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

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Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. 

Bir iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

 

 

 

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