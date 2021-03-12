6 kişi yasağı ihlal etti

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Bir iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.