6 kişi 1750 kilo harnup çaldı

Mehmetçik-Yedikonuk köyleri arasında, Candan Sözalp’a ait tarladaki 72 harnup ağacı üzerinden yaklaşık 1750 kilogram ağırlığında harnup ürününün 6 kişi tarafından çalındığı tespit edildi.

9 ile 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen olayda yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu harnupların benzer suçlardan poliste tutuklu olarak bulunan R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tarafından toplanmak suretiyle çalındığı tespit edildi.